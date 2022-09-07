Так, потери россиян начинаются от визовой политики, которая недавно претерпела изменения относительно них и заканчиваются уровнем потребления. Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Валентин Гладких.

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россия понесла серьезные потери, однако лжет, что это не так

По его словам, пока нет ни одной сферы в российской экономике и вообще в социальном бытии, где россияне не ощутили пагубных последствий санкций. Кроме того, ограничения будут иметь кумулятивный эффект и впоследствии будут проявляться сильнее.

Это касается не только какого-нибудь отдельного сегмента российского общества. Это на себе почувствовали все,

– заметил политолог.

Следовательно, не стоит говорить о том, что "россия ничего не потеряла". Страна-агрессор потерпела крах в экономическом и военно-политическом плане.

"Этот миф о "второй армии мира" исчез. Вместе с ним исчезли и огромные запасы оружия, утилизировано огромное количество живой силы", – отметил Гладких.

По его мнению, страна-оккупант также понесла и репутационные потери. Ведь сегодня стало нормой отказываться от русской культуры и от всего русского.

Не потому, что кого-то заставляют отказываться – люди делают это добровольно, потому что поняли и увидели, если эта культура не смогла удержаться от такой дикости, то, наверное, с ней что-то не так,

– объяснил политолог.

Так что говорить, что россия ничего не потеряла – значит "находиться в каком-нибудь зазеркалье".

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Как путин объясняет потери россиянам

Гладких рассказал, что лично путин также многое потерял, в частности свой имидж и репутацию лидера. Однако президента страны-агрессора не интересует, как на это реагирует общество.

Путин не требует одобрения или неодобрения российским обществом своих действий,

– отметил политолог.

"россия в нынешнем ее виде существует исключительно в интересах узкого круга военно-политического круга страны. Все остальное и все остальные рассматриваются исключительно как ресурс для достижения целей этой группы людей", – пояснил Гладких.

По его мнению, сегодня все россияне превратились в ресурс, с помощью которого путин пытается реализовать свои совершенно нерелевантные фантазии. Следовательно, нет никакого смысла для президента страны-агрессора в формировании общественного мнения.

"На самом деле это политинформация вроде советской школы, когда просто доводили до вашего сведения, какая позиция сегодня верна", – отметил политолог.