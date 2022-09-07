Так, втрати росіян починаються від візової політики, яка нещодавно зазнала змін щодо них й закінчуються рівнем споживання. Таку думку 24 каналу озвучив політолог Валентин Гладких.

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Росія зазнала серйозних втрат, проте бреше, що це не так

За його словами, наразі немає жодної сфери у російській економіці й загалом у соціальному бутті, де росіяни не відчули згубних наслідків санкцій. Крім того, обмеження матимуть кумулятивний ефект й згодом проявлятимуться сильніше.

Це стосується не лише якогось окремого сегменту російського суспільства. Це на собі відчули всі,

– зауважив політолог.

Отже, не варто говорити про те, що "росія нічого не втратила". Країна-агресорка зазнала краху в економічному та військово-політичному плані.

"Цей міф про "другу армію світу" зник. Разом з ним зникли й величезні запаси зброї, утилізована величезна кількість живої сили", – зазначив Гладких.

На його думку, країна-окупантка також зазнала й репутаційних втрат. Адже сьогодні стало нормою відмовлятися від російської культури й загалом від усього російського.

Не через те, що когось змушують відмовлятися – люди роблять це добровільно, бо осягнули та побачили, якщо ця культура не спромоглася втриматись від такого дикунства, то, мабуть, з нею щось не так,

– пояснив політолог.

Тож говорити, що росія нічого не втратила – значить "перебувати у якомусь задзеркаллі".

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Як путін пояснює втрати росіянам

Гладких розповів, що особисто путін також багато втратив, зокрема свій імідж та репутацію лідера. Однак президента країни-агресорки не цікавить, як на це реагує суспільство.

Путін не потребує схвалення чи несхвалення російським суспільством своїх дій,

– відзначив політолог.

"Росія у нинішньому її вигляді існує винятково в інтересах вузького кола військово-політичного кола країни. Все інше та всі інші розглядаються винятково, як ресурс для досягнення цілей цієї купки людей", – пояснив Гладких.

На його думку, сьогодні всі росіяни перетворилися на ресурс, за допомогою якого путін намагається реалізувати свої абсолютно нерелевантні фантазії. Отже, немає жодного сенсу для президента країни-агресорки у формуванні суспільної думки.

"Насправді це політінформація на зразок радянської школи, коли просто доводили до вашого відома, яка позиція сьогодні є правильною", – зазначив політолог.