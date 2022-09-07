Ми зібрали підбірку висловлювання відомих письменників, філософів та інших діячів про росію та росіян. Більше – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Моральні виродки, які борсаються у лайні: що самі росіяни говорили про співгромадян

Найкритичніше про росію та її громадян відгукувалися самі росіяни. Наприклад, російський фізіолог Іван Павлов визнавав, що його співгромадяни мають "таку мозкову активність, яка не здатна сприймати реальність". Для них існують лише слова, а не дії. Що зараз повністю підтверджуються тим, як росіяни сприймають інформацію про "спецоперацію", "хлопки" та інше. Вони не зважають на те, що відбувається насправді, а лиш вірять у слова влади.

Водночас письменник Олександр Солженіцин казав, що у світі немає дрібнішої й хамовитої особи ніж "кацап".

Народжений у нацистській країні, вигодуваний пропагандою нацизму, цей виродок ніколи не стане Людиною. Його країна не має друзів: або холуї, або вороги. Його країна здатна лише загрожувати, принижувати та вбивати,

– говорив сам росіянин.

Він зазначав, що за збереження статусу росії "рядовий кацап готовий пожертвувати власним життям, своїми батьками та дітьми". Це, між іншим, підтверджують телефонні розмови полонених окупантів зі своїми матерями, які навіть не хочуть спілкуватися з синами.

Особливо різко про росіян відгукувався філософ Іван Ільїн, який після більшовицького перевороту емігрував з росії. Він називав свою батьківщину "найпаскуднішою, до блювоти гидкою країною у всій світовій історії".

Методом селекції у росії вивели жахливих моральних виродків, у яких поняття Добра і Зла вивернуті. Усю свою історію ця нація борсається в лайні й при цьому бажає потопити в ньому весь світ,

– казав Ільїн.

Філософ Петро Чаадаєв говорив, що Бог створив росіян тільки для того, щоб показати іншим народам, як жити не можна. Все існування держави-агресорки полягає лиш у тому, щоб бути уроком для інших.

Навіть імператор російської імперії Петро I визнавав, що з європейськими народами можна досягнути цілі миролюбним шляхом, але не з росіянами. Вони "тварини", яких йому "доводиться перетворювати у людей".

Росіяни – народ, який блукає Європою й шукає, що можна зруйнувати заради розваги,

– Федір Достоєвський.

Письменник Максим Горький наголошував, що росіяни вирізняються садистською жорстокістю. А Михайло Булгаков своїх земляків вважав "скотом, хамами й дикою ордою злодіїв".

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Письменник Іван Бунін, який народився ще у XIX столітті, боявся думати про те, що буде з майбутнім поколінням його земляків. Керівництво росії він називав "п'яним та кривавим бидлом".

Росіянину здається, що всі сусіди його ображають, недостатньо схиляються перед його величчю і щось проти нього готують. Кожного, навіть з домашніх, він звинувачує в прагненні нашкодити, відокремитися від нього і перейти до ворогів, а своїми ворогами, він вважає всіх сусідів,

– писав Володимир Соловйов у 1991 році.

Михайло Салтиков-Щедрін вважав, що своїм провідником росіяни обирають лише найбрехливішого, найпідлішого та найжорстокішого. Все для того, щоб разом вбивати, грабувати та ґвалтувати, а потім перекласти вину за це на керівника.

Про те, що росіяни раби, говорив письменник Іван Шмельов. Він зазначав, що це народ, який ненавидить волю й обожнює рабство. Крім того, Шмельов називав своїх земляків "брудними фізично й морально".

Що про росіян говорили іноземці

Німецький філософ Фрідріх Енгельс зазначав, що росія захоплює території та чинить насильство під приводом "просвітництва, лібералізму та звільнення народів". Саме під таким надуманим приводом росіяни і вдерлися на Донбас та в Крим у 2014 році.

У психології росіян намагався розібратися французький письменник Астольф де Кюстен. Він зазначав, що цей народ – принизливо покірний у себе вдома. Саме тому він мріє про тиранічну владу над іншими народами. Очікування слави й багатства відвертає увагу росіян "від пережитого безчестя". Не маючи особистої волі, росіяни є жорстокими та загарбницькими від природи.

Коли росія стане фашистською державою, то фашизм у ній іменуватимуть "особливою російською духовністю",

– Вінстон Черчилль.

Німецький філософ Карл Маркс писав, що росіяни нахабно претендують на історію Київської Русі. Саме для цього вони і вкрали назву давньої держави. Маркс наголошує, що справжня історія росії – "це історія Орди, яка пришита до Русі білими нитками і повністю сфабрикована".

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