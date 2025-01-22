Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп будет вынужден "ударить" санкциями по России. Заявления России свидетельствуют о том, что она пока не планирует заключать перемирие.

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“Он будет вынужден это сделать для того, чтобы доказать, что он способен сделать Америку снова великой. Они свидетельствуют о том, что никакой точки компромисса или возможности найти какой-то баланс или платформу для заключения перемирия со стороны Москвы нет", – объяснил Олег Дунда.

Россия хочет восстановления старого порядка

Он добавил, что в течение последнего года россияне вернулись к ультиматумам 2021 года. Они хотят возвращения порядка, который существовал во времена Варшавского договора.

Фактически, они настаивают на том, что Соединенные Штаты должны покинуть Европейский континент, а Россия должна взять на себя полномочия обеспечения прав, безопасности и управления этим континентом в отсутствие США,

– добавил Дунда.

Он пояснил, что в России считают, что реанимировать старый порядок можно только путем уничтожения Украины. Ведь пока Украина существует и имеет суверенитет, оружие и армию, реализация их планов невозможна.

Компромисс пока невозможен

"В данном случае компромисс между Киевом, украинцами и Москвой невозможен. Соответственно, не может быть компромисса и между Вашингтоном и Москвой, независимо от того, кто в это верит или этого хочет", – подытожил Олег Дунда.

Напомним, что Варшавский договор – это военный союз социалистических стран, создан в 1955 году под руководством СССР как противовес НАТО. В 1989 году он начал упадок из-за краха коммунистических режимов в Восточной Европе, падения Берлинской стены и ослабления влияния СССР. Эти события стали началом распада социалистического блока и завершения "холодной войны".