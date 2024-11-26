Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, прокомментировав санкции против России. Известно, что страна-агрессорка тайно перегружает нефть, чтобы скрыть ее происхождение.

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Как отметил Клочок, Россия зарабатывает огромные средства, в частности, на продаже нефти. Затем значительная часть этих денег идет на войну против Украины. Поэтому нужно делать жесткие шаги в этом направлении.

Чтобы ограничить возможности России зарабатывать средства на углеводородах, нужно увеличивать производство нефти в мире. Демпинговать цены. И еще – запретить всем странам покупать нефть в России. Пока этого не будет, то могут ввести санкции хоть против 100 судов. Ничего это коренным образом не изменит,

– сказал Клочок.

Тут уже есть надежда на новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он планирует увеличить производство нефти в Соединенных Штатах, что повлияет на цены на нефть. Тогда российская экономика испытает серьезные проблемы.

Надеюсь, что Трамп, как и обещал, откроет скважины. Это существенно демпингует цены на нефтяном рынке. Кажется, что у него есть предварительные договоренности с саудитами. Другого выхода нет,

– подчеркнул Клочок.