Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, прокоментувавши санкції проти Росії. Відомо, що країна-агресорка таємно перевантажує нафту, аби приховати її походження.

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Які дії можуть дійсно вдарити по Росії

Як наголосив Клочок, Росія заробляє шалені кошти, зокрема, на продажі нафти. Потім значна частина цих грошей йде на війну проти України. Тому потрібно робити жорсткі кроки в цьому напрямку.

Щоб обмежити можливості Росії заробляти кошти на вуглеводнях, потрібно збільшувати виробництво нафти у світі. Демпінгувати ціни. І ще – заборонити усім країнам купувати нафту в Росії. Допоки цього не буде, то можуть ввести санкції хоч проти 100 суден. Нічого це докорінно не змінить,

– сказав Клочок.

Тут вже є сподівання на новообраного президента США Дональда Трампа. Він планує збільшити виробництво нафти у Сполучених Штатах, що вплине на ціни на нафту. Тоді російська економіка зазнає серйозних проблем.

Сподіваюся, що Трамп, як і обіцяв, відкриє свердловини. Це суттєво демпінгує ціни на нафтовому ринку. Видається, що у нього є попередні домовленості з саудитами. Іншого виходу немає,

– підкреслив Клочок.