Глава государства подчеркнул, что пауза, которая проходит после принятия последнего 11-го пакета санкций ЕС, увеличивает продолжительность войны, передает 24 Канал.

Смотрите также Какой ключевой сигнал для открытия переговоров о членстве Украины в ЕС: Кулеба ответил

Неудобная пауза

По словам Зеленского, "санкционное молчание" после 11-го пакета санкций слишком "затянулось".

Между тем, Россия увеличила обстрелы Украины ударными дронами и ракетами. Только за сентябрь она применила против Украины 246 ракет разных типов, 746 ударных дронов и 1159 управляемых авиабомб. Абсолютное большинство этих ударов против гражданских объектов. Это свидетельствует лишь о том, что нынешнее санкционное давление на страну-агрессорку недостаточно, отметил президент.

Глава государства заявил, что, чтобы ускорить завершение войны в Украине, нужно перекрыть источники, помогающие России наращивать военное производство.

Требуется больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, политик считает, что необходимо ввести санкции против российской атомной отрасли.

Они, по словам Зеленского, должны ответить на то, что "Россия делает на Запорожской атомной станции". Также это должно быть шагом безопасности "против использования сомнительных российских атомных технологий".

Отдельно политик подчеркнул необходимость расширить ограничения против Ирана, в частности в сфере – импорта оборудования и химикатов.

Два ключевых фокуса

О необходимости скорейшего запуска 12-го пакета санкций против России заявил и глава МИД Дмитрий Кулеба во время совместной конференции с Высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем.

Дипломат отметил, что Украина рассчитывает на два ключевых аспекта в будущем пакете санкций. Первое – меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений, второе – это санкции, которые должны затронуть оборонную и ядерную индустрию России.

Отдельно Кулеба отметил необходимость борьбы с российской пропагандой, на которую нужно ответить санкциями против ее рупоров.

Историческая встреча министров Совета ЕС в Киеве: что известно