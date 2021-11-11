І цілком готова сплачувати подібні "внески". Тим більше, що уже не один рік не було чогось серйозного.

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Так звані "персональні санкції" – це взагалі сміх

За дії господарів чомусь карають їхніх "холопів", при тому, що холопи:

Нічого не вирішують; Не дуже цінні; Легко можуть бути замінені.

За таких умов санкції, як такі, не можуть розглядатися як стримуючий фактор для Росії, а ми не повинні забувати, що першопочатково вони розглядалися як засіб стримування Росії.

Кремль не боїться санкцій / Фото з архіву 24 каналу

Важливо Як росіяни намагаються вбити Нормандський формат

Але Росія повністю уже готова до їхнього існування. Ну і поки наддоходи йдуть за російські вуглеводні, то можна заплатити за всі рахунки: санкції, військові витрати, ще і на фінансування європейських політиків та недемократичних режимів світу вистачить.