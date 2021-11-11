К сожалению, РФ давно использует ТКГ не как площадку для мирного урегулирования конфликта с Украиной, а как инструмент влияния на наших западных партнеров, некое геополитическое оружие. В данном случае, очевидно желание Москвы дезорганизовать Нормандский формат, ввести его в состояние комы. И для этого специально нагнетается ситуация и на Донбассе, и в ТКГ.

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Кроме того, Захарова откровенно солгала, что Украина отказалась предоставить консульский доступ к боевику "ЛНР" Косяку. Действительно, представитель России Кульмухаметов, в ходе ТКГ, один раз призвал Украину предоставить консульский доступ к Косяку. Но Украина не имела возможности отреагировать на его призыв, поэтому говорить о том, что мы "отказались" – это, как минимум, выдача желаемого за действительное.

Насколько я понимаю, Украина готова рассмотреть этот вопрос, когда РФ предоставит доказательства обоснованности такого требования, то есть, докажет, что Косяк является гражданином России и объяснит, почему ее гражданин, вооруженный, вел разведдеятельность в зоне разведения войск. Кстати, к Косяку были допущены представители международных гуманитарных организаций. А к нашим людям, томящимся в подвалах оккупированного Россией Донбасса, ни одна международная организация не допускается, даже Красный Крест.

Основной тренд заседания 10 ноября – организованная и скоординированная атака Москвы и ее марионеток из ОРДЛО на ОБСЕ. Грубые претензии высказывались и в адрес СММ ОБСЕ, и в адрес команды ОБСЕ, модерирующей переговоры. Очень много времени посвятили обсуждению невозможности СММ ОБСЕ выполнять свой мандат и вести независимый мониторинг из-за блокировки патрулей миссии на неподконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей. При этом представитель РФ, заявил, что у России нет обязательств по обеспечению свободы передвижения СММ в ОРДЛО. Он переложил ответственность за это на некие "республики", хотя ни ОРДЛО, ни "республики", в отличие от РФ, не являются членами ОБСЕ и соответственно не могли брать на себя какие-либо обязательства в рамках этой организации.

Украина поддержала идею руководителя СММ ОБСЕ посла Чевика вынести вопрос обеспечения безопасности и свободы передвижения членов СММ ОБСЕ в ОРДЛО на постоянный Совет ОБСЕ .

И – редкий случай – хоть одна позитивная новость за уже не знаю сколько времени. Представители оккупационной администрации России в Луганске пообещали с завтрашнего дня открыть в прежнем режиме КПВВ Станица Луганская.

Ну, и последний вопрос, который является скорее техническим, но, почему-то очень многих волнует. Это участие в работе ТКГ Ирины Верещук (анонсированное ею самой). Сегодня она не присутствовала на заседании: ни официально, ни неофициально.

Я по-прежнему считаю, что чиновнику такого высокого уровня, целому вице-премьер-министру Украины, не нужно принимать участие в переговорах с таким низким представительством России, да еще и превращенных Москвой в фарс.