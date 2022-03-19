Об этом заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 канала.

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"Думаю, что со временем эти санкции будут даже усиливаться, потому что российские олигархи не перестанут зарабатывать деньги в России, а значит, не перестанут поддерживать агрессивную милитаристскую политику страны и самого Путина", – отметил политтехнолог.

При каком условии могут быть отменены санкции

По словам Тизенгаузена, наложенные санкции с олигархов могут снять только тогда, когда они начнут вести "прозрачный" бизнес, что в России в принципе невозможно, или когда не станет Путина и у россиян будет демократический правитель.

Однако этого тоже ожидать в ближайшее время не стоит, потому что породившая Путина система может создать лишь еще одного "Путина". Борис Тизенгаузен Политтехнолог