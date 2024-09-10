Об этом говорится на сайте британского правительства, информирует 24 Канал.

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Санкции введены против:

российских Воздушно-космических сил,

924-го Государственного центра беспилотной авиации России

командования военно-транспортной авиации России.

924-й Государственный центр беспилотной авиации России отвечает за поставку беспилотников в российскую армию, в том числе и тех, которые используются для ударов по Украине.

Российское командование под санкциями

В ведомстве отметили, что вместе с США Великобритания накладывает санкции на ряд ключевых лиц и организаций за их роль в содействии военной поддержке Ираном России, включая тех, кто участвует в цепочках поставок баллистических ракет и беспилотников.

Кто подпадает под замораживание активов и запрет на поездки:

Бригадный генерал Сейед Хамзех Галандари, генеральный директор по международным отношениям Министерства обороны и логистики вооруженных сил (MODAFL): связан с экспортом Ираном оборонной продукции своим партнерам.

Второй бригадный генерал Али Джафарабади, глава Космического командования Воздушно-космических сил КСИР (КСИР-ASF): руководит испытаниями Ираном космических ракет-носителей, что способствовало развитию иранского арсенала баллистических ракет большой дальности.

Маджид Мусави, заместитель командующего КСИР-АЧС и заместитель командующего КСИР-АСС Амира Али Хаджизаде: руководит разработкой и эксплуатацией иранского инвентаря баллистических ракет.

Также сегодня попали под санкции пять российских грузовых судов за их роль в транспортировке военных поставок из Ирана в Россию.

Речь о таких российских судах:

СКИФ-В (ИМО 8858087)

ОМСКИЙ (IMO 8889385)

МУСА ДЖАЛИЛЬ (IMO 8846814)

БЕГЕЙ (IMO 8943210)

БАЛТИЙСКИЙ (ИМО 7612448)

Кроме того, к тем, кто подлежит замораживанию активов, относятся:

Организация промышленной зоны свободной торговли Анзали (Анзали ЗСТ)

Компания Бахарестан Киш

Саад Сазех Фараз Шариф (SSFS)

Чекад Санат Фараз Азия (CSFA)

Санкции ввели из-за усиления сотрудничества с Ираном

В сообщении Минобороны говорится, что правительство Великобритании объявляет сегодня о новых и значительных мерах против Ирана и России после того, как иранский режим передал России баллистические ракеты для использования на поле боя в Украине.

Позже на этой неделе в парламенте также будет внесен новый закон об усилении торговых санкций против Ирана, направленных на предметы, которые используются в производстве баллистических ракет, БПЛА и другого оружия,

– сообщили в Минобороны Британии.

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К слову, США наложили ограничения на Воздушно-космические силы России, 924-й Государственный центр беспилотной авиации и командование военно-транспортной авиации РФ еще в декабре 2022 года.