Шмыгаль отметил, что визит Борреля и Урсулы фон дер Ляйен – главы Еврокомиссии – это бесценный сигнал поддержки и проявление солидарности с украинцами. Премьер подчеркнул, что мир содрогнулся от ужасов, которые российские оккупанты совершили на территории Украины, сообщает 24 канал.

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Преступления в Буче и других городах Украины требуют немедленных действий международного сообщества. Шмыгаль заметил, что словами точно не остановить эти российские зверства.

Премьер упомянул об ударе по железнодорожному вокзалу Краматорска, где происходила эвакуация гражданского населения. Есть десятки погибших и пострадавших. Шмыгаль подчеркнул, что это лицо "русского мира", которое Кремль несет в Украину. Не надо питать иллюзий, что Украина когда-нибудь забудет или простит эти бесчеловечные преступления.

"ЕС будет работать совместно с нами"

Шмыгаль сообщил, что 8 апреля получили подтверждение: ЕС совместно с Украиной будет работать над тем, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к геноциду украинского народа. В частности, сотрудничество будет осуществляться в рамках следственной группы.

Действия, а не слова, помогут остановить эту войну. И Украина нуждается в большем оружии, финансовой помощи. А Россия, очевидно, требует больше санкций,

– подчеркнул Шмыгаль.

Украина благодарна за введение 5 санкционного пакета. Однако требуются новые ограничения. В частности, энергетическое эмбарго на импорт газа и нефти.

Шмыгаль рассказал, что обсудил с Боррелем и фон дер Ляйен ряд важных вопросов. Среди них:

план восстановления Украины;

создание единого платежного пространства;

создание единого пространства для роуминга

Ключевой темой является присоединение Украины к ЕС.

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