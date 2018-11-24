Санкции против России: президент Латвии сделал важное заявление
Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис призвал страны-члены Европейского Союза продолжать санкционную политику против России из-за ее агрессии в Украине и мире.
Об этом он заявил на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве.
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Вейонис отметил, что обсудил с украинским главой вопросы безопасности и гуманитарной ситуации в зоне конфликта на Донбассе.
Латвия решительно осуждает агрессию России на Донбассе. К сожалению, Москва не осуществляет никаких шагов на пути деэскалации,
– подчеркнул он.
По его словам, блокада Азовского моря является еще одним доказательством агрессивной политики Москвы.
"Санкции, наложенные на Россию, должны дейстовать до момента полного выполнения Минских договоренностей", – заявил Вейонис.
Латвийский президент добавил, что его страна не признает незаконную аннексию Крыма и призывает РФ немедленно освободить всех украинских политических пленников.
Напомним, Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис 24 ноября находится с официальным визитом в Украину. Также он планирует посетить территорию Донбасса вблизи линии соприкосновения, где проходит российско-украинская война.