Санкции против России: президент Латвии сделал важное заявление

Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис призвал страны-члены Европейского Союза продолжать санкционную политику против России из-за ее агрессии в Украине и мире.

Об этом он заявил на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве.

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Вейонис отметил, что обсудил с украинским главой вопросы безопасности и гуманитарной ситуации в зоне конфликта на Донбассе.

Латвия решительно осуждает агрессию России на Донбассе. К сожалению, Москва не осуществляет никаких шагов на пути деэскалации,

– подчеркнул он.

По его словам, блокада Азовского моря является еще одним доказательством агрессивной политики Москвы.

"Санкции, наложенные на Россию, должны дейстовать до момента полного выполнения Минских договоренностей", – заявил Вейонис.

Латвийский президент добавил, что его страна не признает незаконную аннексию Крыма и призывает РФ немедленно освободить всех украинских политических пленников.

Вдячний Президенту Латвії @Vejonis за змістовні та конструктивні переговори. Дуже важливо, що ми маємо спільні підходи щодо невизнання «фейкових виборів» на Донбасі, щодо продовження санкційного тиску на Росію. pic.twitter.com/gY2HDAKzyW — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 ноября 2018 г.

Напомним, Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис 24 ноября находится с официальным визитом в Украину. Также он планирует посетить территорию Донбасса вблизи линии соприкосновения, где проходит российско-украинская война.