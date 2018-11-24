Санкції проти Росії: президент Латвії зробив важливу заяву

Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс закликав країни-члени Європейського Союзу продовжувати санкційну політику проти Росії через її агресію в Україні та світі.

Про це він заявив на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції в Києві.

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Вейоніс зазначив, що обговорив з українським главою питання безпеки і гуманітарну ситуацію у зоні конфлікту на Донбасі.

Латвія рішуче засуджує агресію Росії на Донбасі. На жаль, Москва не здійснює жодних кроків на шляху деескалації,

– наголосив він.

За його словами, блокада Азовського моря є ще одним доказом агресивної політики Москви.

"Санкції, накладені на Росію, повинні тривати до моменту повного виконання Мінських домовленостей", – заявив Вейоніс.

Латвійський президент додав, що його країна не визнає незаконну анексію Криму і закликає РФ негайно звільнити усіх українських політичних бранців.

Вдячний Президенту Латвії @Vejonis за змістовні та конструктивні переговори. Дуже важливо, що ми маємо спільні підходи щодо невизнання «фейкових виборів» на Донбасі, щодо продовження санкційного тиску на Росію. pic.twitter.com/gY2HDAKzyW — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 ноября 2018 г.

Нагадаємо, Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс 24 листопада перебуває з офіційним візитом в Україні. Також, він планує відвідати територію Донбасу поблизу лінії зіткнення, де триває російсько-українська війна.