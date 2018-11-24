15:51
24 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Евакуація двійників Путіна. Медіагопніки РФ
      Вєсті Кремля
      22:15, 23 листопада
      Вєсті. UA. Чорна п'ятниця у Раді. Тісний зв'язок Порошенка і Медведчука
      Вєсті.UA
      22:13, 23 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019

      Санкції проти Росії: президент Латвії зробив важливу заяву

      166 Читать новость на русском
      Президент Латвії Раймондс Вейоніс заклика ЄС посилювати санкції проти РФ
      Президент Латвії Раймондс Вейоніс заклика ЄС посилювати санкції проти РФ / Фото з відкритих джерел

      Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс закликав країни-члени Європейського Союзу продовжувати санкційну політику проти Росії через її агресію в Україні та світі.

      Про це він заявив на спільній з президентом України Петром Порошенком прес-конференції в Києві.

      Читайте також: У скільки Росії обійшлись санкції Заходу: аналіз Bloomberg

      Вейоніс зазначив, що обговорив з українським главою питання безпеки і гуманітарну ситуацію у зоні конфлікту на Донбасі.

      Латвія рішуче засуджує агресію Росії на Донбасі. На жаль, Москва не здійснює жодних кроків на шляху деескалації,
      – наголосив він.

      За його словами, блокада Азовського моря є ще одним доказом агресивної політики Москви.

      "Санкції, накладені на Росію, повинні тривати до моменту повного виконання Мінських домовленостей", – заявив Вейоніс.

      Латвійський президент додав, що його країна не визнає незаконну анексію Криму і закликає РФ негайно звільнити усіх українських політичних бранців.

       

      Нагадаємо, Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс 24 листопада перебуває з офіційним візитом в Україні. Також, він планує відвідати територію Донбасу поблизу лінії зіткнення, де триває російсько-українська війна.

      Теги: Новини політики Новини України Санкції Новини Росії Україна – Росія Латвія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Мені здавалось, що я з'їхала з глузду": військова відверто розповіла про роль жінки на війні
      сьогодні , 15:00 "Мені здавалось, що я з'їхала з глузду": військова відверто розповіла про роль жінки на війні
      Віталій Дейнега 278
      Нас просто не существует на экономических картах: кто мешает Украине стать богатой
      сьогодні , 14:10 Нас просто не существует на экономических картах: кто мешает Украине стать богатой
      Сергій Фурса 405
      Голодомор в Україні: як світ дізнався про моторошний геноцид
      сьогодні , 13:02 Голодомор в Україні: як світ дізнався про моторошний геноцид
      Юлія Михайлова 4913
      Влада Порошенка намагається зробити те, що не вдалося владі Януковича
      сьогодні , 12:01 Влада Порошенка намагається зробити те, що не вдалося владі Януковича
      Артем Овдієнко 1989
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      сьогодні , 11:55 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька 3220
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Акциз на алкоголь суттєво підвищився, – ЗМІ
      16 вересня 2016 , 19:48 1
      Терористи вбили двох "своїх" під час святкування Нового року
      2 січня 2016 , 12:50
      Украина теряет автомобилестроительную отрасль промышленности
       21 серпня , 11:16
      Зінченко зіграє за Ман Сіті в ЛЧ і проти Ліверпуля – Гвардіола не має варіантів і називає українця "абсолютно блискучим"
       1 жовтня , 10:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук