Санкции в действии: нефтяная компания ExxonMobil выходит из совместных проектов с Россией

Одна из крупнейших американских нефтяных компаний ExxonMobil выйдет из совместных проектов с компанией "Роснефть" из-за санкций США и Евросоюза против Российской Федерации.

Об этом сообщает "РИА Новости".

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В ежегодном отчете американской компании, который был направлен в комиссию по ценным бумагам США, отмечается, что в 2013 и 2014 годах ExxonMobil и "Роснефть" создали различные структуры для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ.

Впоследствии, в 2014 году Евросоюз и Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российского энергетического сектора, а во второй половине 2017 США кодифицировали и расширили санкции против РФ.

В связи с вышеизложенным корпорация и ее аффилированные лица продолжают придерживаться всех действующих законов, правил и положений. В конца 2017 года года корпорация решила выйти из этих совместных предприятий. Корпорация ожидает, что официально начнет вывод в 2018 году,

– говорится в документе.

Также, в отчете подчеркивается, что ExxonMobil в рамках сотрудничества с "Роснефтью" работала или планировала работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море. Общая площадь участков составляет более 257 тысяч квадратных километров.

Кроме того, компания является оператором проекта Сахалин-1. По оценкам Exxon, потери от такого решения составляют 200 миллионов долларов.

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В то же время, торговый представитель России в США Александр Стадник заявил, что ситуация с отказом ExxonMobil от проектов с "Роснефтью" "в очередной раз доказывает, что санкции против Москвы наносят ущерб американскому бизнесу".

"Нам могут сколько угодно рассказывать о якобы миллиардных потерях российского оборонного комплекса из-за санкций США. Однако ситуация с ExxonMobil, напротив, указывает на то, что создатели санкций используют диктаторские методы именно в отношении американского бизнеса, стреляя ему в ногу", – сказал он.

Напомним, в апреле 2017 американский нефтяной концерт ExxonMobil обратился к правительству США с просьбой отменить санкции против России для совместной с "Роснефтью" добычи нефти в Черном море.