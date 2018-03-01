Санкції в дії: нафтова компанія ExxonMobil виходить зі спільних проектів з Росією

Одна з найбільших американських нафтових компаній ExxonMobil вийде зі спільних проектів з компанією "Роснефть" через санкції США і Євросоюзу проти Російської Федерації.

Про це повідомляє "РИА Новости".

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У щорічному звіті американської компанії, який був направлений в комісію з цінних паперів США, відзначається, що в 2013 і 2014 роках ExxonMobil і "Роснефть" створили різні структури для проведення геологорозвідувальних і науково-дослідних робіт.

Згодом, у 2014 році Євросоюз і Сполучені Штати ввели санкції щодо російського енергетичного сектора, а в другій половині 2017 року США кодифікували і розширили санкції проти РФ.

У зв'язку з вищевикладеним корпорація і її афілійовані особи продовжують дотримуватися всіх чинних законів, правил і положень. В кінці 2017 року корпорація вирішила вийти з цих спільних підприємств. Корпорація очікує, що офіційно почне виведення в 2018 році,

– йдеться в документі.

Також, у звіті підкреслюється, що ExxonMobil в рамках співпраці з "Роснефтью" працювала або планувала працювати на шельфі в Карському, Чукотському морях, в морі Лаптєвих і в Чорному морі. Загальна площа ділянок становить понад 257 тисяч квадратних кілометрів.

Окрім того, компанія є оператором проекту Сахалін-1. За оцінками Exxon, втрати від такого рішення становлять 200 мільйонів доларів.

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Водночас, торговий представник Росії в США Олександр Стадник заявив, що ситуація з відмовою ExxonMobil від проектів з "Роснефтью" "в черговий раз доводить, що санкції проти Москви завдають шкоди американському бізнесу".

"Нам можуть скільки завгодно розповідати про нібито мільярдні втрати російського оборонного комплексу через санкції США. Однак ситуація з ExxonMobil, навпаки, вказує на те, що творці санкцій використовують диктаторські методи щодо саме американського бізнесу, стріляючи йому в ногу", – сказав він.

Нагадаємо, у квітні 2017 року американський нафтовий концерт ExxonMobil звернувся до уряду США з проханням відмінити санкції проти Росії задля спільного з "Роснефтю" видобутку нафти у Чорному морі.