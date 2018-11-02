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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Санкционный список Кремля редактировался на Банковой, – Игорь Коломойский

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / glavcom.ua

      Введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной.

      Так считает бизнесмен, экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский, передает УНИАН.

      "Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента – ред). Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, которая работала с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, почтальоном работал Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля", – заявил Коломойский УНИАН в ответ на вопрос, почему его нет в списке санкций Кремля.

      Как сообщалось, вчера, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений". При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Игорь Коломойский
      Источник: 24 Канал
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