Санкционный список Кремля редактировался на Банковой, – Игорь Коломойский

Введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной.

Так считает бизнесмен, экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский, передает УНИАН.

"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента – ред). Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, которая работала с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, почтальоном работал Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля", – заявил Коломойский УНИАН в ответ на вопрос, почему его нет в списке санкций Кремля.

Как сообщалось, вчера, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений". При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.