15:24
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Санкційний список Кремля редагувався на Банковій, – Ігор Коломойський

      471 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / glavcom.ua

      Введення Російською Федерацією санкцій проти ряду українських громадян і юридичних осіб узгоджувалося з українською стороною.

      Так вважає бізнесмен, екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський, передає УНІАН.

      "Мені здається, цей список редагувався на Банковій (в Адміністрації президента ред). Можу сказати, хто входив до редакційної колегії, яка працювала з цим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, листоношею працював Медведчук. Порошенко особисто викреслив мене, давнього ворога Путіна, зі списку, щоб показати нашим американським партнерам, що я нібито став агентом Кремля", – заявив Коломойський УНІАН у відповідь на питання, чому його немає в списку санкцій Кремля.

      Як повідомлялося, вчора, 1 листопада, Росія ввела санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України. У відповідній постанові уряду РФ говориться, що воно спрямоване "на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин". При цьому уряд РФ залишає за собою право відміни введених спеціальних економічних заходів в разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених стосовно російських громадян і юридичних осіб.

      Теги: Новини політики Україна – Росія Ігор Коломойський
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      сьогодні , 15:00 Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      Блог Соцмережі
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      сьогодні , 14:00 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах
      сьогодні , 13:00 Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах
      Роман Кравець
      Почему Украина – бедная страна?
      сьогодні , 12:00 Почему Украина – бедная страна?
      Блог Соцмережі
      Про війну на Донбасі та дружбу з Кличками: ексклюзивне інтерв'ю з рок-легендою Deep Purple
      сьогодні , 11:11 Про війну на Донбасі та дружбу з Кличками: ексклюзивне інтерв'ю з рок-легендою Deep Purple
      Єлизавета Герасимюк
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
       9 квітня 2017 , 23:35
      Китайці радять Україні розстрілювати корупціонерів
       26 листопада 2016 , 09:01 3
      Путін безсовісно використовує День перемоги, – Bild
       10 травня 2017 , 16:28
      Російські окупанти заявили, що випустили із СІЗО в Криму ще 3 українських моряків
       сьогодні , 11:42
      Активи Пінчука потрапили до списку санкцій Кремля через розбіжності з Порошенком, – Коломойський
       сьогодні , 15:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук