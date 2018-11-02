Санкційний список Кремля редагувався на Банковій, – Ігор Коломойський

Введення Російською Федерацією санкцій проти ряду українських громадян і юридичних осіб узгоджувалося з українською стороною.

Так вважає бізнесмен, екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський, передає УНІАН.

"Мені здається, цей список редагувався на Банковій (в Адміністрації президента – ред). Можу сказати, хто входив до редакційної колегії, яка працювала з цим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, листоношею працював Медведчук. Порошенко особисто викреслив мене, давнього ворога Путіна, зі списку, щоб показати нашим американським партнерам, що я нібито став агентом Кремля", – заявив Коломойський УНІАН у відповідь на питання, чому його немає в списку санкцій Кремля.

Як повідомлялося, вчора, 1 листопада, Росія ввела санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України. У відповідній постанові уряду РФ говориться, що воно спрямоване "на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин". При цьому уряд РФ залишає за собою право відміни введених спеціальних економічних заходів в разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених стосовно російських громадян і юридичних осіб.