Санни Марин всего 36 лет. Она стала самой молодой из всех предыдущих глав финского правительства. Что известно о премьер-министре – читайте дальше.

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Детство в однополой семье

Будущая премьер родилась в очень бедной семье. Ее отец страдал алкоголизмом, поэтому семья с дочерью бродила по арендованным квартирам спальных районов столицы Финляндии.

Впоследствии родители развелись. Дальше Марин воспитывалась в однополой семье с двумя матерями. Поэтому тема ЛГБТ занимает особенное место в ее политике. Сама Марин отмечает, что права человека или равенство людей всегда были основой его нравственной концепции.



Санна Марин на ЛГБТ-прайде / Фото с ее инстаграммы

В политике с 21 года

В политику Марин пришла в 21 год. Она стала членом молодежной организации Социал-демократической партии. Когда женщина училась на магистратуре Университета Тампере в 2012 году, ее избрали главой городского совета Тампере.

Уже в 2014 году Санна Марин стала вторым заместителем главы Социал-демократической партии. На выборах 2015 прошла в парламент. Ее поддержали около 11 тысяч человек.



Самая молодая премьер Финляндии / Фото из инстаграммы Санны Марин

В 34 стала самой молодой премьером

Бывший премьер-министр страны Антти Ринне в 2019 году подал в отставку. Преемницей стала Санна Марин, за кандидатуру которой проголосовало большинство руководства социал-демократов — 32 партийца.

Заметим, что до этого в Финляндии женщины занимали должность премьер-министра страны дважды, а мужчины – 43. К слову Сан Марин входила в сотню самых влиятельных людей по версии журнала Time.



Санна Марин у сотни самых влиятельных людей по версии Time

Марин замужем и имеет дочь

Санна Марин вышла замуж за Маркуса Райкконена в 2020 году. До этого пара была вместе 16 лет. В 2018 году у них родилась дочь Эмма. Когда Марин стала премьером, мужчина ушел в декретный отпуск.

Политикиня делится трогательными фотографиями своей семьи в соцсетях.



Санна Марин с мужем / Фото с инстаграммы премьера



Дочь премьера / Фото из инстаграммы Санны Марин

Визит в Украину

В Украине Санна Марин встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства подчеркнул, что нам очень ценна военная помощь со стороны Финляндии. Кроме оружия важно единство в отношении санкционной политики против России и поддержка европейской интеграции нашей страны.

Зеленский поблагодарил Марина за поддержку и визит в Киев.

После этого глава финского правительства посетила Ирпень , пострадавший от российских военных во время оккупации. Марин встретилась с секретаршей Ирпенского городского совета Анжелой Макеевой. Обсуждали восстановление города.



Санна Марин в Ирпене / Фото Ирпенского городского совета.

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