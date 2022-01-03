Экспедиция отправилась из Киева 5 декабря. В сезонную команду входят технические специалисты, которые продолжат начатые ранее работы.

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Чем будет заниматься экспедиция

В течение 2 ближайших месяцев инженеры и техники вместе с коллегами-зимовщиками выполнят ряд важных задач. Речь идет о:

полной замене топливопроводов, соединяющих главный и резервный топливные баки между собой и с помещением дизельной;

замене всех запорных вентилей на трубах и топливных резервуарах;

организации новой системы заземления для объектов критической инфраструктуры;

изготовлении столбчатых опор для постройки нового склада;

расширении и приведении в соответствие с международными антарктическими нормами площадки для хранения мусора;

очищении главного топливного бака от остатков горючего, осадка и парафинов, подготовка его внутренних стенок к антикоррозионной покраске.

Экспедиция и ее коллеги будут заниматься восстановлением теплоизоляции и ветробарьера под главным зданием станции на площади примерно 30 квадратных метров.

Еще одной их задачей будет изготовление из нержавеющей стали нового расходного топливного бака, питающего отопительные котлы главного здания.



На украинскую антарктическую станцию прибыла экспедиция / Фото из фейсбука НАНЦ

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Как рассказали в НАНЦ, особенно коллег ждали зимовщики 26 Украинской антарктической экспедиции, ведь это первые их "гости" с апреля 2021 года. Они также привезли с собой свежие овощи и фрукты, которые закончились на Вернадском еще несколько месяцев назад.

Что этому предшествовало

Каждый год на станцию, кроме годовой экспедиции, отправляется сезонная, в которую входят ученые и технический персонал.

Масштабную модернизацию станции "Академик Вернадский" НАНЦ начал три года назад.

В Антарктиду 5 декабря уехала первая часть технического сезона. В феврале – марте 2022 года на "Вернадский" приедет вторая часть инженерного отряда, ведь на март – апрель запланирован еще ряд технических работ.

Полный текст публикации НАНЦ в фейсбуке:

Санты для полярников: на Вернадский прибыл первый отряд сезонной экспедиции.

В Новый год в наши зимовники прибыл не один Санта с подарками, а целый отряд. Потому что на станцию ​​как раз добралась первая часть сезонной экспедиции, которая отправилась из Киева 5 декабря.

Особенно коллег ждали зимовщики 26 УАЭ, ведь это первые их "гости" с апреля 2021 года. Тем более, они прибыли не с пустыми руками, а привезли, в частности, свежие овощи и фрукты, которые закончились на "Вернадском" еще несколько месяцев назад.

В эту сезонную команду входят технические специалисты – инженеры и механики, которые продолжат начатые ранее работы по модернизации станции.

Планируется, что в ближайшие 2 месяца совместно с коллегами-зимовщиками они выполнят следующие важные задачи:

– полная замена топливопроводов, соединяющих главный и резервный топливные баки между собой и с помещением дизельной, замена всех запорных вентилей на трубах и топливных резервуарах;

– организация новой системы заземления объектов критической инфраструктуры. Это требует бурения в сверхтвердых вулканических породах, базальтах и ​​андезитах более 100 отверстий диаметром 52 миллиметров;

– изготовление столбчатых опор для постройки нового склада. Для этого следует раскопать до скалы снег и лед, пробурить 96 отверстий под арматуру, зафиксировать арматуру в отверстиях химическим анкером, установить опалубку и забетонировать 24 опоры;

– расширение и приведение в соответствие с международными антарктическими нормами площадки для хранения мусора. Это тоже предполагает буровые и арматурные работы, бетонирование, затем – изготовление стен и крыши;

– очищение главного топливного бака от остатков горючего, осадка и парафинов, подготовка его внутренних стенок к антикоррозионной окраске;

– восстановление теплоизоляции и ветробарьера под главным зданием станции на площади около 30 квадратных метров;

– изготовление из нержавеющей стали нового расходного топливного бака, питающего отопительные котлы главного здания, и установку его вместо старого.

Поздравляем первую команду сезона с долгожданным прибытием на станцию ​​и желаем, чтобы переменчивая антарктическая погода позволила воплотить в жизнь все запланированное.

Напомним, что масштабную модернизацию станции "Академик Вернадский" НАНЦ начал 3 года назад, впервые с момента передачи станции Украине от Великобритании в 1996 году.