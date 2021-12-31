Соответствующее видео обнародовал Национальный антарктический научный центр в пятницу, 31 декабря.

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Друзья! Мы участники антарктической экспедиции со станции "Академик Вернадский" поздравляем всех с Рождеством Христовым и Новым годом. Желаем здоровья, успехов, вдохновения,

– сказали полярники.

К слову, новый 2022 год – год водного тигра. В Антарктиде "водным тигром" – является морской леопард.

Поздравление полярников с наступающими праздниками: смотрите видео

Поздравления украинцев с праздниками