Відповідне відео оприлюднив Національний антарктичний науковий центр у п'ятницю, 31 грудня.
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Друзі! Ми учасники антарктичної експедиції зі станції "Академік Вернадський" вітаємо всіх з Різдвом Христовим і Новим роком. Бажаємо успіхів, здоров'я, успіхів, натхнення,
– сказали полярники.
До слова, Новий 2022 рік – рік водного тигра. В Антарктиді "водним тигром" – є морський леопард.
Привітання полярників з прийдешніми святами: дивіться відео
Привітання українців зі святами
- Увесь 24 канал щиро вітає українців з прийдешнім Новим роком. Весь колектив бажає глядачам і читачам спокою у 2022 році, а найголовніше – аби нарешті настав мир та всі були здорові.
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