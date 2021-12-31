Відповідне відео оприлюднив Національний антарктичний науковий центр у п'ятницю, 31 грудня.

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Друзі! Ми учасники антарктичної експедиції зі станції "Академік Вернадський" вітаємо всіх з Різдвом Христовим і Новим роком. Бажаємо успіхів, здоров'я, успіхів, натхнення,

– сказали полярники.

До слова, Новий 2022 рік – рік водного тигра. В Антарктиді "водним тигром" – є морський леопард.

Привітання полярників з прийдешніми святами: дивіться відео

Привітання українців зі святами