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САП и НАБУ сообщили о новом подозрении экс-нарпдепу Березкину: детали

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Станіслав Березкін
Станіслав Березкін / УНН

Прокуроры САП и детективы НАБУ 18 мая вручили подозрение бывшему парламентарию Станиславу Березкину. Экс-нардепа подозревают в получении незаконной компенсации за жилье.

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Следствие установило: не смотря на наличие собственного жилья в центре столицы, бывший народный избранник получил право пользования номером в гостинице "Киев". Следовательно, с ноября 2014-го по август 2019 года Березкин безосновательно получил компенсацию за аренду жилья в размере более 937 тысяч гривен.

Сейчас бывшему нардепу инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением.

Хищение в "Ощадбанке"

  • Впрочем, Березкин является подозреваемым по еще одному делу – о хищении 20 миллионов долларов "Ощадбанка".
  • Березкин как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 – начале 2014 годов организовал завладение средствами государственного "Ощадбанка", привлекая к таким действиям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения.
  • Средства после их получения на счет одной из компаний группы "Креатив" легализовали путем перечисления на счета иностранных компаний.
  • В дальнейшем компании офшорных юрисдикций за счет полученных в качестве кредита денежных средств "Ощадбанка" приобрели активы в Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям экс-нардепа.

Что известно о Станиславе Березкине?Был нардепом 3 созывов Рады: шестого, седьмого и восьмого. Сначала прошел в Раду по спискам БЮТ. Впрочем, уже в парламенте 7 созыва состоял во фракции "Партии Регионов", а в Раде 8 созыва в группе "Партия возрождения".

Был одним из 59 депутатов, подписавших представление, на основании которого Конституционный суд Украины отменил статью о незаконном обогащении, что обязывало госслужащих давать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Криминальные новости Верховная Рада НАБУ САП
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