САП і НАБУ повідомили про нову підозру екснарпдепу Березкіну: деталі

Прокурори САП та детективи НАБУ 18 травня вручили підозру колишньому парламентарю Станіславу Березкіну. Екснардепа підозрюють в отриманні незаконної компенсації за житло.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Слідство встановило: не зважаючи на наявність власного житла у центрі столиці, колишній народний обранець отримав право користування номером в готелі "Київ". Відтак, з листопада 2014-го по серпень 2019 року Березкін безпідставно отримав компенсацію за оренду житла у розмірі понад 937 тисяч гривень.

Наразі колишньому нардепу інкримінують зловживання владою або службовим становищем.

Розкрадання "Ощадбанку"

Втім, Березкін є підозрюваним у ще одній справі – розкраданні 20 мільйонів доларів "Ощадбанку".

Березкін як бенефіціар групи компаній "Креатив" наприкінці 2013 – початку 2014 років організував заволодіння коштами державного "Ощадбанку", залучивши до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи.

Кошти після їх отримання на рахунок однієї з компаній групи "Креатив" легалізували шляхом перерахування на рахунки іноземних компаній.

Надалі компанії офшорних юрисдикцій за рахунок отриманих як кредит коштів "Ощадбанку" придбали активи в Одесі та на Чорноморському узбережжі, після чого їхні корпоративні права були передані дітям екснардепа.

Що відомо про Станіслава Березкіна? Був нардепом 3 скликань Ради: шостого, сьомого та восьмого. Спершу пройшов до Ради за списками БЮТ. Втім, вже у парламенті 7 скликання був у фракції "Партії Регіонів", а у Раді 8 скликання у групі "Партія відродження".



Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.