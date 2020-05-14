НАБУ вручило підозру колишньому депутату-регіоналу Пресману

Колишньому народному депутату Олександру Пресману детективи НАБУ повідомили про підозру. Причина – 928 тисяч гривень, які він отримав під час свого депутатства з державного бюджету.

Детективи НАБУ підозрюють Пресмана у незаконному отриманні компенсації за оренду житла, йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро України.

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Варто відзначити, що САП та НАБУ не називають імені підозрюваного. Про те, що справа стосується саме Олександра Пресмана, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела.

В чому суть справи

Олександр Пресман з листопада 2014 року по серпень 2019 року отримав понад 928 тисяч гривень компенсації за користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Національний".

Однак під час досудового розслідування було встановлено, що у нього є власне житло в Києві.

Що загрожує Олександру Пресману

Колишньому нардепу інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем").

Покарання за цю статтю передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Хто такий Олександр Пресман

Олександр Пресман двічі був народним депутатом. Обидва рази він балотувався в 139 окрузі (Одеська область). У 2012 році – від "Партії регіонів" як член партії (22 лютого 2014 року вийшов з фракції "Партії регіонів", за кілька днів вступив до групи "Економічний розвиток"). У 2014 році балотувався в цьому окрузі як самовисуванець. Був членом депутатської групи "Партія "Відродження".

У 2019 році теж брав участь у виборах, але не пройшов до Верховної Ради.

Журналісти ще у 2018 році встановили, що у Пресмана в Києві є власна квартира. Відтак компенсацію за оренду житла він отримував незаконно.