НАБУ вручило подозрение бывшему депутату-регионалу Пресману

Бывшему народному депутату Александру Пресману детективы НАБУ сообщили о подозрении. Причина – 928 тысяч гривен, которые он получил во время своего депутатства из государственного бюджета.

Детективы НАБУ подозревают Пресмана в незаконном получении компенсации за аренду жилья, говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Стоит отметить, что САП и НАБУ не называют имени подозреваемого. О том, что дело касается именно Александра Пресмана, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники.

В чем суть дела

Александр Пресман с ноября 2014 года по август 2019 года получил более 928 тысяч гривен компенсации за пользование гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Национальный".

Однако во время досудебного расследования было установлено, что у него есть собственное жилье в Киеве.

Что грозит Александру Пресману

Бывшему нардепу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Наказание за статью предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Кто такой Александр Пресман

Александр Пресман дважды был народным депутатом. Оба раза он баллотировался в 139 округе (Одесская область). В 2012 году – от "Партии регионов" как член партии (22 февраля 2014 года вышел из фракции "Партии регионов", через несколько дней вступил в группу "Экономическое развитие"). В 2014 году баллотировался в этом округе как самовыдвиженец. Был членом депутатской группы "Партия "Возрождение".

В 2019 году тоже участвовал в выборах, но не прошел в Верховную Раду.

Журналисты еще в 2018 году установили, что в Пресмана в Киеве есть собственная квартира. Поэтому компенсацию за аренду жилья он получал незаконно.