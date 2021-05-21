САП не согласен с решением суда первой инстанции, поэтому и будет обжаловать его. О рассмотрении апелляции сообщат позже.

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В САП говорят, что доказательств достаточно

Прокуроры САП и детективы НАБУ отмечают, что во время досудебного расследования собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о преступлении экс-депутата.

Несмотря на наличие в собственности квартиры в столице, депутат получил из государственного бюджета в качестве компенсации 543,9 тысячи гривен,

– говорится в сообщении САП.

Что известно о деле Левуса

САП обвиняла Левуса в незаконном получении компенсации за аренду жилья в течение 2014 – 2017 годов.

Мужчина арендовал гостиничный номер, когда у его жены было 2 квартиры в Киеве.

Обвинение просило лишить Левуса свободы на 3 года и оштрафовать на 8 тысяч гривен с компенсацией расходов на судебную экспертизу – 14 тысяч.

Во время досудебного следствия Левус полностью компенсировал ущерб в полном размере, то есть 543 900 гривен.

ВАКС таки признал Левуса невиновным.

Обратите внимание! Левус – это народный депутат Украины 8 созыва от "Народного фронта". Перед этим он был заместителем председателя СБУ Валентина Наливайченко и помощником нардепа Андрея Парубия.