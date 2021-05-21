САП не согласен с решением суда первой инстанции, поэтому и будет обжаловать его. О рассмотрении апелляции сообщат позже.
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В САП говорят, что доказательств достаточно
Прокуроры САП и детективы НАБУ отмечают, что во время досудебного расследования собрали достаточно доказательств, свидетельствующих о преступлении экс-депутата.
Несмотря на наличие в собственности квартиры в столице, депутат получил из государственного бюджета в качестве компенсации 543,9 тысячи гривен,
– говорится в сообщении САП.
Что известно о деле Левуса
- САП обвиняла Левуса в незаконном получении компенсации за аренду жилья в течение 2014 – 2017 годов.
- Мужчина арендовал гостиничный номер, когда у его жены было 2 квартиры в Киеве.
- Обвинение просило лишить Левуса свободы на 3 года и оштрафовать на 8 тысяч гривен с компенсацией расходов на судебную экспертизу – 14 тысяч.
- Во время досудебного следствия Левус полностью компенсировал ущерб в полном размере, то есть 543 900 гривен.
- ВАКС таки признал Левуса невиновным.