САП не погоджується з рішенням суду першої інстанції, тому й буде оскаржувати його. Про розгляд апеляції повідомлять згодом.

До теми Оренда готелю за державні гроші: суд виправдав екснардепа Левуса

Прокурори САП та детективи НАБУ наголошують, що під час досудового розслідування зібрали достатньо доказів, які свідчать про злочин ексдепутата.

Попри наявність у власності квартири у столиці, депутат отримав з державного бюджету як компенсацію 543,9 тисячі гривень,

– мовиться у повідомленні САП.

Що відомо про справу Левуса

САП звинувачувала Левуса в незаконному отриманні компенсації за оренду житла протягом 2014 – 2017 років.

Чоловік орендував готельний номер, коли його дружина мала 2 квартири в Києві.

Обвинувачення просило позбавити Левуса волі на 3 роки та оштрафувати на 8 тисяч гривень з компенсацією витрат на судову експертизу – 14 тисяч.

Під час досудового слідства Левус повністю компенсував шкоду у повному розмірі, тобто 543 900 гривень.

ВАКС таки визнав Левуса невинуватим.

Зверніть увагу! Левус – це народний депутат України 8 скликання від "Народного фронту". Перед цим він був заступником голови СБУ Валентина Наливайченка, та помічником нардепа Андрія Парубія.