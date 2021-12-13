В Национальном антикоррупционном бюро Украины, отвечая на запрос представителей СМИ, сообщили, что запустить процедуру, поскольку по делу якобы отсутствуют подследственные им субъекты.

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НАБУ осуществляла досудебное расследование по указанному уголовному производству. По состоянию на дату поступления обращение указанное уголовное производство передано по подследственности в Национальную полицию Украины,

– отметили в ведомстве.

Журналист издания Олег Новиков написал, что инициировали передачу дела сами детективы, но законодательно самостоятельно они этого не могли сделать и поэтому все выполнил прокурор САП.

Обратите внимание! Речь идет о выделении государственных средств на реализацию строительства в Украине ряда футбольных полей с искусственным покрытием. За эти средства создали завод ФФУ продакшн, владельцем которого является Федерация футбола Украины (ныне Украинская ассоциация футбола).

Дело о "футбольных полях Павелко"