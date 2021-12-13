У Національному антикорупційному бюро України, відповідаючи на запит представників ЗМІ, повідомили, що запустити процедуру, оскільки у справі нібито відсутні підслідні їм суб'єкти.

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НАБУ здійснювала досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Станом на дату надходження звернення вказане кримінальне провадження передано за підслідністю до Національної поліції України,

– зазначили у відомстві.

Журналіст видання Олег Новіков написав, що ініціювали передачу справи самі детективи, але законодавчо самостійно вони цього зробити не могли і тому все виконав прокурор САП.

Зверніть увагу! Мовиться про виділення державних коштів на реалізацію будівництва в Україні низки футбольних полів зі штучним покриттям. За ці кошти створили завод ФФУ продакшн, власником якого є Федерація футбол України (нині Українська асоціація футболу).

Справа про "футбольні поля Павелка"