Дело связано с махинациями при сооружении Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива стоимостью более 1 млрд гривен.

Ранее Скандального экс-нардепа-застройщика Микитася выпустили из СИЗО

САП передала в суд обвинительные акты в отношении Орлова и Смелого

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении руководителя подразделения "Энергоатома" Игоря Орлова и руководителя финансовой компании "Житло-капитал" Егора Смелого,

– говорится в сообщении.

Обоих подозревают в причастности к делу "ядерных взяток".

Детали дела: в чем подозревают фигурантов