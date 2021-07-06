Дело связано с махинациями при сооружении Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива стоимостью более 1 млрд гривен.
Ранее Скандального экс-нардепа-застройщика Микитася выпустили из СИЗО
САП передала в суд обвинительные акты в отношении Орлова и Смелого
Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении руководителя подразделения "Энергоатома" Игоря Орлова и руководителя финансовой компании "Житло-капитал" Егора Смелого,
– говорится в сообщении.
Обоих подозревают в причастности к делу "ядерных взяток".
Детали дела: в чем подозревают фигурантов
- В 2017 году Орлов возглавлял "Атомпроектинжиниринг" (подразделение "Энергоатома") и обеспечил победу на тендере строительной фирмы "Укрстроймонтаж".
- Формальной владелицей этой компании была жена экс-нардепа и застройщика Максима Микитася. Компания должна была построить в Чернобыльской зоне отчуждения Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива за более чем один миллиард гривен.
- Микитась в ответ якобы за пособничество Смелого подарил Орлову за победу в тендере 3 квартиры в киевских жилых комплексах "Солнечная Ривьера" и "Верховина", которые строил "Укрбуд". Стоимость жилья оценивается в почти 4,42 миллиона гривен.
- Орлову инкриминируют получение неправомерной выгоды, а Смелому – служебный подлог и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.
- Подозрение в этом деле имеет также и Микитась, однако материалы к нему выделили в отдельное производство.