Справа пов'язана з махінаціями під час спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вартістю понад 1 мільярд гривень.

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САП передала до суду обвинувальні акти щодо Орлова та Смілого

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо керівника підрозділу "Енергоатома" Ігоря Орлова та керівника фінансової компанії "Житло-капітал" Єгора Смілого,

– йдеться у повідомленні.

Обох підозрюють у причетності до справи "ядерних хабарів".

Деталі справи: у чому підозрюють фігурантів