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САП проиграла очередной суд по делу о хищении топлива для армии

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САП проиграла очередной суд
САП проиграла очередной суд / resonance.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура проиграла военным очередной суд по делу о хищении топлива для армии на 150 миллионов гривен.

Как сообщил "Резонансу" адвокат Олег Бабич, который защищает подозреваемого директора департамента закупок Министерства обороны Владимира Гулевича, 8 мая 2018 Апелляционный суд Киева подтвердил законность решения следственного судьи Соломенского районного суда об отказе в отстранении от должности полковника.

"Суд фактически установил, что досудебное расследование завершено, но ни у детективов, ни прокуроров нет доказательств недобросовестного поведения подзащитного", – уточнил адвокат А. Бабич.

В судебном заседании сам полковник подчеркнул, что если бы знал, что из-за договоров о закупках топлива, его отстранят от должности, арестуют все имущество семьи, а его самого посадят круглосуточный под арест, то все равно подписал бы эти договоры.

"Данное преступление – это оставить без топлива воюющую армию, то есть поставить под реальную угрозу боеготовность и жизнь сослуживцев", – сказал полковник.

Адвокат Олег Бабич также отметил: "Результаты расследования показывают только одно – действующее законодательство о государственных закупках требует внесения кардинальных изменений, чтобы избежать в будущем подобных бессмысленных ударов. Дело подлежит прекращению при отсутствии состава преступления или вынесения оправдательного приговора".

В САП пока воздерживаются от каких-либо комментариев по этому делу.

Как ранее сообщалось в СМИ, нарушение НАБУ уголовного дела в отношении директора департамента госзакупок Министерства привело к тому, что в 2017 году Вооруженные силы не получили горючего на 676 млн грн, а договоры с поставщиками были разорваны.
 

Теги: НАБУ Апелляционний суд Киева САП
Источник: 24 Канал
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