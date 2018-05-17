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САП програла черговий суд у справі про розкрадання палива для армії

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САП програла черговий суд
САП програла черговий суд / resonance.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура програла військовим черговий суд у справі про розкрадання палива для армії на 150 мільйонів гривень.

Як повідомив "Резонансу" адвокат Олег Бабич, який захищає підозрюваного директора департаменту закупівель Міністерства оборони Володимира Гулевича, 8 травня 2018 року Апеляційний суд Києва підтвердив законність рішення слідчого судді Солом'янського районного суду про відмову в відсторонення від посади полковника.

"Суд фактично встановив, що досудове розслідування завершено, але ні в детективів, ні прокурорів немає доказів несумлінного поведінки підзахисного", – уточнив адвокат О. Бабич.

В судовому засіданні сам полковник підкреслив, що якщо б знав, що через договори про закупівлі палива, його відсторонять від посади, заарештують все майно родини, а його самого посадять цілодобовий під арешт, то все одно підписав би ці договори.

"Даний злочин – це залишити без палива воюючу армію, тобто поставити під реальну загрозу боєготовність і життя товаришів по службі", – сказав полковник.

Адвокат Олег Бабич також зазначив: "Результати розслідування показують тільки одне – чинне законодавство про державні закупівлі потребує внесення кардинальних змін, щоб уникнути в майбутньому аналогічних безглуздих ударів. Справа підлягає закриттю за відсутності складу злочину або постановлення виправдувального вироку".

У САП поки утримуються від будь-яких коментарів у цій справі.

Як раніше повідомлялося в ЗМІ, порушення НАБУ кримінальної справи відносно директора департаменту держзакупівель Міністерства призвело до того, що в 2017 року Збройні сили не отримали пального на 676 млн грн, а договори з постачальниками були розірвані.
 

Теги: НАБУ САП Апеляційний суд Києва
Джерело: 24 Канал
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