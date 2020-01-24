САП закрыла дело против экс-главы ЦИК Охендовского: причина

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело против экс-главы Центральной избирательной комиссии и бывшего регионала Михаила Охендовского. Его подозревали во взятке, полученной из "черной бухгалтерии" "Партии регионов".

Соответствующее решение принято 27 декабря 2019 года. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "УНИАН" о ходе досудебного расследования в соответствующем уголовном производстве.

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Правоохранители объяснили, что дело против Охендовского закрыли в связи с недостаточными доказательствами вины лица и исчерпанием возможностей их получить.

В то же время, остальные материалы "черной бухгалтерии" "Партии регионов" подлежат дальнейшему исследованию в отдельном производстве, которое руководителем САП выделено и направлено Генпрокуратуре.

Отметим, что 12 декабря 2019 года, Высший антикоррупционный суд отменил приостановление этого дела и решил, что сроки досудебного расследования в нем всплыли, и у прокурора якобы "был единственный выход" – закрыть производство.

Что известно о причастности Охендовского к делу "черной кассы" "Партии Регионов"В конце мая 2016 года бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак передал в НАБУ так называемую "черную бухгалтерию" "Партии регионов" с зафиксированными выплатами на сумму более 2 миллиардов долларов. Позже копии "бухгалтерии" обнародовал и депутат Сергей Лещенко. В материалах фигурируют известные политики, министры, депутаты, судьи, а также американский политтехнолог Пол Манафорт.



НАБУ обвинило Михаила Охендовского в том, что он получил 16 тысяч долларов за так называемую "черную кассу Партии регионов".



Экспертиза подтвердила, что четыре подписи и три записи в знаменитой "амбарной книге" регионалов сделанные рукой Охендовского. Сам Охендовский свою вину категорически отрицает.