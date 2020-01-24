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      САП закрила справу проти ексголови ЦВК Охендовського: причина

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      Михайло Охендовський / cvk.gov.ua

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу проти ексголови Центральної виборчої комісії і колишнього регіонала Михайла Охендовського. Його підозрювали у хабарі, отриманому з "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів".

      Відповідне рішення ухвалене 27 грудня 2019 року. Про це мовиться у відповіді НАБУ на запит "УНІАН" щодо перебігу досудового розслідування у відповідному кримінальному провадженні.

      До теми: Хто та чому затягує справу фігуранта "амбарної книги" і екс-керівника ЦВК Охендовського

      Правоохоронці пояснили, що справу проти Охендовського закрили у зв'язку з недостатніми доказами вини особи та вичерпанням можливостей їх отримати.

      Водночас, решту матеріалів "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів" підлягають подальшому дослідженню у окремому провадженні, яке керівником САП виділено та направлено Генпрокуратурі.

      Відзначимо, що 12 грудня 2019 року, Вищий антикорупційний суд скасував призупинення цієї справи і вирішив, що строки досудового розслідування у ній спливли, і в прокурора нібито "був єдиний вихід" – закрити провадження.

      Що відомо про причетність Охендовського до справи "чорної каси" "Партії Регіонів"Наприкінці травня 2016 року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак передав у НАБУ так звану "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів" із зафіксованими виплатами на суму понад 2 мільярдів доларів. Пізніше копії "бухгалтерії" оприлюднив і депутат Сергій Лещенко. У матеріалах фігурують відомі політики, міністри, депутати, судді, а також американський політтехнолог Пол Манафорт.

      НАБУ звинуватило Михайла Охендовського у тому, що він отримав 16 тисяч доларів через так звану "чорну касу Партії регіонів".

      Експертиза підтвердила, що чотири підписи і три записи у знаменитій "амбарній книзі" регіоналів зроблені рукою Охендовського. Сам Охендовський свою провину категорично заперечує. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Михайло Охендовський ЦВК Партія регіонів НАБУ САП "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів
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