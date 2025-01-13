Об этом "Паук" рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу. В то же время военный отдельно отметил, что саперы относятся к подразделениям боевого обеспечения, а не штурмовиков.

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Саперы взяли в плен пятерых россиян

"Паук" рассказал, что в первом случае у саперов была задача идти на позицию, с которой пехота в тяжелых боях выбила противника. По его словам, на крайней позиции военные заметили врага, после чего сводный отряд ворвался в окопную линию и начался бой.

Часть россиян спряталась в блиндаже, откуда вела огонь и бросала гранаты. "Паук" объяснил, что противник вызвал подкрепление, поэтому часть украинских разведчиков вышла из окопной линии и завязала бой с группой россиян, которая бежала на помощь.

Я продвинулся вперед ко входу в блиндаж, другой сапер-побратим "Пак" оказывал поддержку огнем группе разведчиков, что вели бой наверху. Я "отработал" примерно 8 своих и чужих магазинов внутри блиндажа и "закатил" туда 7 или 8 своих и чужих гранат, противник отказался сдаваться и отстреливался, выбрасывал гранаты нам под ноги,

– сказал "Паук".

По его словам, после какой-то из гранат противник перестал отстреливаться, а после "Гризли" предложил россиянам сдаться, на что вышли двое раненых оккупантов. Одного разведчик из отряда "Паука" взял под конвой, а другому он наложил турникет на руку и передал его смежнику.

Во второй истории, которую рассказал военный, группа саперов из трех человек должна была заминировать танкоопасное направление. После того, как "Паук" отдал команду отойти в посадку, позади штурмовой группы они обнаружили группу противника, которая спряталась в норе.

Мы начали туда стрелять, на что услышали крики на русском и вопрос "Вы кто?", я ответил что-то типа "Мы свои, с соседнего подразделения. Выходите или забросим гранату". Вылез первый россиянин, которого мы обезоружили и уложили вниз. Остальные россияне поняли, что происходит, но сдались, иначе мы закатили бы им гранаты в нору. Так, сдалось еще двое, которых мы обезоружили, обыскали и связали,

– рассказал боец "Азова".

Отдельно сапер напомнил, что примерно 800 бойцов "Азова" до сих пор находятся в плену, поэтому украинцы берут россиян в плен для пополнения обменного фонда.