Боец бригады "Азов" с позывным "Паук" развеял стереотипы о саперах. О них он рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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В фильмах все иначе

Он рассказал, что все стереотипы, с которыми ему пришлось столкнуться касаются инженерных боеприпасов, и они имеют свои корни в американских боевиках.

В частности, что я видел, это когда кто-то там где-то идет, наступает на какую-то противопехотную мину и стоит. И все, она не срабатывает,

– пояснил он.

В то же время "Паук" отметил, что в жизни так не бывает – противопехотная мина срабатывает сразу, после того, как вы повлияли на датчик цели – если на нее наступили, прошли в районе действия ее магнитного поля, сейсмического датчика, сорвали растяжку или прошли через ее инфракрасный датчик.

Также еще один стереотип касается перерезания проводов. Военный объяснил, что то, что мы привыкли видеть в фильмах, с драматическим перерезанием проводов в последние минуты, далеко от правды.

"Паук" вспомнил, что однажды один из БТР подорвался на мине, застрял, и когда саперы приехали, то увидели еще и "сэндвич" – две мины, одна на одной. По словам бойца, провода от них вели к подрывной станции.

А у меня было понимание, что есть все же определенные схемы, которые срабатывают, когда ты разъединяешь электрическую цепь. То есть когда ты размыкаешь электрическую цепь – они срабатывают. Когда остальная команда отошла на безопасное расстояние, я начал резать провода,

– подчеркнул он.

В то же время все они были одного цвета – белого. Эти мины удалось деактивировать.