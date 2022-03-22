Считали с помощью геоинформационного программного обеспечения совместно с оператором противоминной деятельности Demining Solutions. Такие результаты получили на 21 марта 2022 года.

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На Киевщине уже обезвредили 65 мин

Как известно, площадь территории Украины составляет 603,7 тысячи квадратных километров. Из нее около 14% придется разминировать.

В то же время спасатели сообщили, что за прошедшую неделю только в Киеве и Киевской области саперы обезвредили 65 взрывоопасных предметов.

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