Сара Нетаньяху: биография жены израильского премьер-министра

Одиозная жена политика Биньямина Нетаньяху снова отличилась очередным скандалом. Во время первого за последние 20 лет визита в Украину женщина выбросила на землю кусок украинского каравая, которым ее угостили.

Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху уже не первый раз попадает на страницы газет со скандалом. Ее неоднократно обвиняли в коррупции, а также в плохом отношении к собственному персоналу.

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Краткая биография Сары Нетаньяху

Сара Нетаньяху родилась в 1958-м году в израильском городке Кириат Тивон, вблизи портового города Хайфа. Отец Сары был израильским еврейским педагогом знаменитого происхождения, а ее мать – иерусалимка шестого поколения.

Сара работала репортером для еженедельного подросткового журнала Maariv LaNoar. Позже Нетаньяху была психотехническим диагностиком в отделе разведки IDF.

Сейчас она работает педагогическим психологом в службе Иерусалимского муниципалитета. Ее работа заключается в психологической диагностике и лечении школьников. Кроме того, она должна оказывать помощь детям из проблемных, бедных или неполных семей.

Брак с Биньямином Нетаньяху стал вторым для Сары. Они поженились в 1991-м году и имеют двух совместных сыновей – двадцативосьмилетнего Яира и двадцатичетырехлетнего Авнера.

Муж Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля аж с 2009 года, каждый раз переизбираясь на следующий срок.

Также он был премьер-министром с 1996 по 1999 год.



Сара Нетаньяху – жена премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Скандалы с Сарой Нетаньяху

В 2006 году, во время войны в Ливане, супруги ездили в Лондон на публичное мероприятие от Общественной дипломатии Израиля. В столице Великобритании Сара тратила заоблачную сумму денег на роскоши в элитных универмагах. Общая сумма "сувениров" превышала заработную плату супругов Нетаньяху.

В январе 2010-го семейная домохозяйка подала в суд на Сару Нетаньяху из-за незаконного лишения зарплаты, несправедливых условий труда и словесных злоупотреблений. В марте 2014-го года на Сару в суд подал бывший сантехник и охранник семьи из-за жестокого обращения с ним. Судья назначил ему возмещение вреда в размере 170 тысяч новых израильских шекелей.

... Однажды жена премьер-министра пробудила господина Нафтали (который спал в резиденции) в 3 часа ночи. Она кричала на него, что он покупает молоко в пакете, а не в коробке – как она того требовала. Истец жаловался на время и ее тон, а мистер Нетаньяху ввязывался и требовал сделать все, что требовала госпожа Нетаньяху, чтобы она "успокоилась",

– писали адвокаты бывшего сотрудника семьи Нетаньяху.

Мужчина также утверждал, что кроме жестокого обращения, ему не доплачивали за ежедневную сверхурочную работу.

В 2015 году против Сары Нетаньяху началось коррупционное расследование. Оказалось, что она заказала и стянула почти 100 тысяч долларов с правительства за расходы на питание. Однако тогда в Кабмине уже длительное время работала самостоятельная кухня с поварами.

16 июня 2019-го года Нетаньяху признала свою вину и была осуждена за злоупотребление государственными средствами. Интересно, что ей было предписано выплатить штраф только в размере 15 275 долларов, в то время как украденная сумма составила почти 100 тысяч.

Визит Сары Нетаньяху в Украину

19 августа 2019-го года Сара Нетаньяху прибыла в Украину, сопровождая своего мужа Биньямина Нетаньяху. Когда украинские встречающие предложили супругам хлеб с солью – женщина не стала чтить украинскую традицию и выбросила кусок хлеба на пол. По обычаю славянских народов, каравай и соль преподносят в знак большого уважения к гостям.

Также жена премьер-министра Израиля успела поссориться с украинским экипажем самолета, потому что они приветствовали ее "не должным образом".

Сара Нетаньяху выбросила кусок украинского каравая, который ее просили попробовать: видео