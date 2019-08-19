18:21
19 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      19:38, 17 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності
      Вєсті.UA
      17:46, 17 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Сара Нетаньяху: біографія дружини ізраїльського прем'єр-міністра

      263 Читать новость на русском
      Сара Нетаньяху – біографія дружини прем'єра Ізраїлю Нетаньяху
      Біографія Сари Нетаньяху / alquds

      Одіозна дружина політика Біньяміна Нетаньяху знову відзначилась черговим скандалом. Під час першого за останніх 20 років візиту в Україну жінка викинула на землю шматок українського короваю, яким її пригостили.

      Жінка прем'єр-міністра Ізраїлю Сара Нетаньяху вже не вперше потрапляє на шпальти газет зі скандалом. Її неодноразово звинувачували у корупції, а також у поганому ставленні до власного персоналу. 

      Читайте також: Сара Нетаньяху влаштувала скандал та викинула шматок українського короваю на землю: відео

      Коротка біографія Сари Нетаньяху

      Сара Нетаньяху народилася у 1958-му році в ізраїльському містечку Кіріат Тівон, поблизу портового міста Хайфа. Батько Сари був ізраїльським єврейським педагогом зі славетним походженням, а її мати – єрусалимкою шостого покоління. 

      Сара працювала репортером для щотижневого підліткового журналу Maariv LaNoar. Згодом Нетаньяху була психотехнічним діагностиком у відділі розвідки IDF.

      Наразі вона працює педагогічним психологом у службі Єрусалимського муніципалітету. Її робота полягає в психологічному діагностуванні та лікуванні школярів. Окрім того, вона повинна надавати допомогу дітям із проблемних, бідних чи неповних родин. 

      Шлюб з Біньяміном Нетаньяху став другим для Сари. Вони одружилися у 1991-му році та мають двох спільних синів – двадцятивосьмирічного Яїра та двадцятичотирьохрічного Авнера.

      Чоловік Біньямін Нетаньяху обіймає посаду прем'єр-міністра Ізраїлю аж з 2009-го року, щоразу переобираючись на наступний термін. 

      Також він був прем'єр-міністром з 1996 по 1999 рік. 

      Скандал з Сарою Нетаньяху
      Сара Нетаньяху – дружина прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху

      Скандали з Сарою Нетаньяху

      У 2006-му році, під час війни в Лівані, подружжя їздило до Лондона на публічний захід від Громадської дипломатії Ізраїлю. У столиці Британії Сара витрачала захмарну суму грошей на розкоші в елітних універмагах. Загальна сума "сувенірів" перевищувала заробітну плату подружжя Нетаньяху.

      У січні 2010-го сімейна домогосподарка подала до суду на Сару Нетаньяху через незаконне позбавлення зарплати, несправедливі умови праці та словесні зловживання. В березні 2014-го року на Сару в суд подав колишній різноробочий та охоронець сім'ї через жорстоке поводження з ним. Суддя призначив йому відшкодування шкоди в розмірі 170 000 нових ізраїльських шекелів.

      ...Одного разу дружина прем'єр-міністра пробудила пана Нафталі (який спав у резиденції) о 3 годині ночі. Вона кричала на нього, що він купує молоко в пакеті, а не коробці – як вона того вимагала. Позивач скаржився на годину і її тон, а містер Нетаньяху вплутувався і вимагав зробити все, що вимагала пані Нетаньяху, аби вона "заспокоїлась" – писали адвокати колишнього працівника родини Нетаньяху. 

      Чоловік також стверджував, що окрім жорстокого поводження, йому не доплачували за щоденну понаднормову роботу. 

      У 2015 році проти Сари Нетаньяху почалось корупційне розслідування. Виявилось, що вона замовила та стягнула майже 100 тисяч доларів з уряду за витрати на харчування. Проте тоді в кабміні вже тривалий час працювала самостійна кухня з кухарями. 

      16 червня 2019-го року Нетаньяху визнала свою провину і була засуджена за зловживання державними коштами. Цікаво, що їй було наказано виплатити штраф лише у 15 275 доларів у той час, як вкрадена сума становила майже 100 000.

      Візит Сари Нетаньяху в Україну

      19 серпня 2019-го року Сара Нетаньяху прибула в Україну, супроводжуючи свого чоловіка Біньяміна Нетаньяху. Коли українські зустрічаючі запропонували подружжю хліб з сіллю – жінка не стала вшановувати українську традицію та викинула шматок хліба на підлогу. За звичаєм слов'янських народів, коровай та сіль підносять на знак великої поваги до гостей. 

      Також жінка прем'єр-міністра Ізраїлю встигла посваритися з українським екіпажем літака, тому що вони привітали її "не належним чином". 

      Сара Нетаньяху викинула шматок українського короваю, який її просили скуштувати: відео

       

      blog_ava
      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
      сьогодні
      13323
      Теги: Новини політики Новини Ізраїля Біньямін Нетаньяху
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дніпро був червоним від крові: 78 років тому за наказом Сталіна підірвано Дніпрогес
      сьогодні , 17:00 Дніпро був червоним від крові: 78 років тому за наказом Сталіна підірвано Дніпрогес
      Блог Медіа 1298
      В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
      сьогодні , 16:20 В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео
      13323
      Визит Нетаниягу в Украину: каковы истинные мотивы встречи?
      сьогодні , 15:00 Визит Нетаниягу в Украину: каковы истинные мотивы встречи?
      Блог Медіа 2865
      Податок на нерухомість 2019: коли і скільки треба заплатити
      сьогодні , 12:33 Податок на нерухомість 2019: коли і скільки треба заплатити
      8017
      Польщі сподобався "план США із залякування Росії", – Die Zeit
      сьогодні , 12:00 Польщі сподобався "план США із залякування Росії", – Die Zeit
      Світові Медіа 3004
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук