Сара Нетаньяху: біографія дружини ізраїльського прем'єр-міністра

Одіозна дружина політика Біньяміна Нетаньяху знову відзначилась черговим скандалом. Під час першого за останніх 20 років візиту в Україну жінка викинула на землю шматок українського короваю, яким її пригостили.

Жінка прем'єр-міністра Ізраїлю Сара Нетаньяху вже не вперше потрапляє на шпальти газет зі скандалом. Її неодноразово звинувачували у корупції, а також у поганому ставленні до власного персоналу.

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Коротка біографія Сари Нетаньяху

Сара Нетаньяху народилася у 1958-му році в ізраїльському містечку Кіріат Тівон, поблизу портового міста Хайфа. Батько Сари був ізраїльським єврейським педагогом зі славетним походженням, а її мати – єрусалимкою шостого покоління.

Сара працювала репортером для щотижневого підліткового журналу Maariv LaNoar. Згодом Нетаньяху була психотехнічним діагностиком у відділі розвідки IDF.

Наразі вона працює педагогічним психологом у службі Єрусалимського муніципалітету. Її робота полягає в психологічному діагностуванні та лікуванні школярів. Окрім того, вона повинна надавати допомогу дітям із проблемних, бідних чи неповних родин.

Шлюб з Біньяміном Нетаньяху став другим для Сари. Вони одружилися у 1991-му році та мають двох спільних синів – двадцятивосьмирічного Яїра та двадцятичотирьохрічного Авнера.

Чоловік Біньямін Нетаньяху обіймає посаду прем'єр-міністра Ізраїлю аж з 2009-го року, щоразу переобираючись на наступний термін.

Також він був прем'єр-міністром з 1996 по 1999 рік.



Сара Нетаньяху – дружина прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху

Скандали з Сарою Нетаньяху

У 2006-му році, під час війни в Лівані, подружжя їздило до Лондона на публічний захід від Громадської дипломатії Ізраїлю. У столиці Британії Сара витрачала захмарну суму грошей на розкоші в елітних універмагах. Загальна сума "сувенірів" перевищувала заробітну плату подружжя Нетаньяху.

У січні 2010-го сімейна домогосподарка подала до суду на Сару Нетаньяху через незаконне позбавлення зарплати, несправедливі умови праці та словесні зловживання. В березні 2014-го року на Сару в суд подав колишній різноробочий та охоронець сім'ї через жорстоке поводження з ним. Суддя призначив йому відшкодування шкоди в розмірі 170 000 нових ізраїльських шекелів.

...Одного разу дружина прем'єр-міністра пробудила пана Нафталі (який спав у резиденції) о 3 годині ночі. Вона кричала на нього, що він купує молоко в пакеті, а не коробці – як вона того вимагала. Позивач скаржився на годину і її тон, а містер Нетаньяху вплутувався і вимагав зробити все, що вимагала пані Нетаньяху, аби вона "заспокоїлась" – писали адвокати колишнього працівника родини Нетаньяху.

Чоловік також стверджував, що окрім жорстокого поводження, йому не доплачували за щоденну понаднормову роботу.

У 2015 році проти Сари Нетаньяху почалось корупційне розслідування. Виявилось, що вона замовила та стягнула майже 100 тисяч доларів з уряду за витрати на харчування. Проте тоді в кабміні вже тривалий час працювала самостійна кухня з кухарями.

16 червня 2019-го року Нетаньяху визнала свою провину і була засуджена за зловживання державними коштами. Цікаво, що їй було наказано виплатити штраф лише у 15 275 доларів у той час, як вкрадена сума становила майже 100 000.

Візит Сари Нетаньяху в Україну

19 серпня 2019-го року Сара Нетаньяху прибула в Україну, супроводжуючи свого чоловіка Біньяміна Нетаньяху. Коли українські зустрічаючі запропонували подружжю хліб з сіллю – жінка не стала вшановувати українську традицію та викинула шматок хліба на підлогу. За звичаєм слов'янських народів, коровай та сіль підносять на знак великої поваги до гостей.

Також жінка прем'єр-міністра Ізраїлю встигла посваритися з українським екіпажем літака, тому що вони привітали її "не належним чином".

Сара Нетаньяху викинула шматок українського короваю, який її просили скуштувати: відео