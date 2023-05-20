Истребитель F-18 разбился во время показательного полета. К счастью, пилот успел спастись.

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Испанские СМИ сообщают, что пилот сумел катапультироваться. Его госпитализировали в местную больницу с травмами ног. Его жизни ничего не угрожает.

Причин инцидента пока не раскрывают. По данным Гражданской гвардии, произошла "определенная проблема". Истребитель разбился после того, как пилот покинул кабину.

Инцидент произошел около 12:10 на территории авиабазы. Никакой ущерб местным жителям, к счастью, причинен не был.

Кадры падения попали в сеть. На опубликованном видео, как истребитель вспыхивает через мгновение после падения.

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Испанские СМИ напомнили, что это уже не первый инцидент по F-18. Первый инцидент произошел в Сарагосе еще в 1988 году. Следующее падение истребителей произошло в 2000 году.

Кроме того, F-18 разбился в Мадриде. Тогда, к сожалению, в результате инцидента заявили об одной жертве. Погиб пилот.