Наибольшим предостережением является политика – отдельные страны, в том числе США, до сих пор боятся увеличения эскалации. Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.
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Можем получить самолеты, но уже после войны
По его словам, политики в США имеют свое видение передачи Украине F-16. Это связано с тем, что война может оказаться не контролируемой, выйти за пределы Украины и разрастись на весь Евразийский континент.
Также есть техническая составляющая: самолеты чрезвычайно технологичны, хотя были изготовлены еще в 1980-е годы. На них установлены современные системы распознавания "свой-чужой", современные радары и американцы боятся, что в случае потери самолета, Россия или, что хуже, Китай получат доступ к передовым технологиям армии США.
В подтверждение этого тезиса – с танков Abrams снимают специальную броню, содержащую обедненный уран, поскольку это таинственная американская технология,
– заявил Ступак.
Эксперт Украинского института будущего все же уверен, что Украина получит самолеты. Возможно, после контрнаступления или уже после войны. Но они точно будут в Украине и будут пилоты, умеющие ими распоряжаться.
Что известно о вероятной передаче F-16
- 15 мая британский премьер-министр Риши Сунак объявил новый военный пакет помощи Украине, где среди прочего предполагается обучение украинских пилотов управлению самолетами западного образца.
- По данным американских СМИ, в американском Минобороны не против передачи Украине истребителей, но не уточнили, о каких именно говорится.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран-членов НАТО обсудят вопрос передачи Украине западных истребителей на встрече в июне перед саммитом Альянса.