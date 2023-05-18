Найбільшою пересторогою є політика – окремі країни, зокрема США, досі бояться збільшення ескалації. Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Дивіться також Скільки F-16 потрібно, щоб змінити хід війни: у Міноборони розставили крапки над "і"

Можемо отримати літаки, але вже після війни

За його словами, політики в США мають своє бачення щодо передачі Україні F-16. Це пов’язано з тим, що війна може стати не контрольованою, вийти за межі Україні та розростись на весь Євразійський континент.

Також є технічна складова: літаки надзвичайно технологічні, хоча були виготовленні ще у 1980-ті роки. На них встановлені сучасні системи розпізнавання "свій-чужий", сучасні радари й американці бояться, що у разі втрати літака, Росія або, що гірше – Китай отримають доступ до передових технологій армії США.

На підтвердження цієї тези – з танків Abrams знімають спеціальну броню, яка містить збіднений уран, оскільки це таємнича американська технологія,

– заявив Ступак.

Експерт Українського інституту майбутнього все ж переконаний, що Україна отримає літаки. Можливо, після контрнаступу, або вже після війни. Але вони точно будуть в Україні та будуть пілоти, які вміють ними розпоряджатись.

Що відомо про ймовірну передачу F-16