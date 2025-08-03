Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Может ли нашествие саранчи повторяться в последующие годы
Почему в Украине нашествие саранчи?
Массовое нашествие саранчи в южных регионах Украины в значительной степени стало следствием войны в Украине, которое делает невозможным использование традиционных методов борьбы с вредителями.
Издание отмечает, что традиционно саранча размножается в уединенных местах вдоль рек или на необработанных участках. Контролировать популяцию в прифронтовых районах почти невозможно.
Ситуацию осложняют рекордно высокие температуры этим летом, невозможность использовать самолеты для борьбы с саранчой и отсутствие птиц – естественных хищников саранчи, – которые избегают зоны боевых действий,
– объясняют ученые.
"Причина всего этого – высокие температуры, причина всего этого – заброшенные земли, причина всего этого – соответствующая российская агрессия", – говорит главный фитосанитарный инспектор Украины Вадим Чайковский.