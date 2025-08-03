Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему в Украине нашествие саранчи?

Массовое нашествие саранчи в южных регионах Украины в значительной степени стало следствием войны в Украине, которое делает невозможным использование традиционных методов борьбы с вредителями.

Издание отмечает, что традиционно саранча размножается в уединенных местах вдоль рек или на необработанных участках. Контролировать популяцию в прифронтовых районах почти невозможно.

Ситуацию осложняют рекордно высокие температуры этим летом, невозможность использовать самолеты для борьбы с саранчой и отсутствие птиц – естественных хищников саранчи, – которые избегают зоны боевых действий,

– объясняют ученые.

Рои саранчи покрывают дороги, поля и кусты в Запорожской области, а фермеры говорят, что насекомые уничтожили до трети их урожая подсолнечника.