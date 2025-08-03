Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому в Україні нашестя сарани?

Масове нашестя сарани у південних регіонах України значною мірою стало наслідком війни в України, яке робить неможливим використання традиційних методів боротьби з шкідниками.

Видання зазначає, що традиційно сарана розмножується у відокремлених місцях вздовж річок або на необроблених ділянках. Контролювати популяцію в прифронтових районах майже неможливо.

Ситуацію ускладнюють рекордно високі температури цього літа, неможливість використовувати літаки для боротьби із сараною та відсутність птахів – природних хижаків сарани, – які уникають зони бойових дій,

– пояснюють науковці.

Рої сарани вкривають дороги, поля та кущі в Запорізькій області, а фермери кажуть, що комахи знищили до третини їхнього врожаю соняшнику.