Про особливості нашестя комах на Україну розповів науковий співробітник Інституту зоології імені І. Шмальгаузена НАН України, кандидат біологічних наук Тарас Пушкар в інтерв'ю OBOZ.UA, передає 24 Канал.

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Яка причина появи комах?

Масове нашестя сарани, зафіксоване, зокрема, на півдні України, викликало резонанс і спровокувало хвилю дезінформації. Її поява у великій кількості стала можливою завдяки поєднанню сприятливих погодних умов, сонячної активності та додаткових кормових ресурсів. Тарас Пушкар запевняє, що це не нове явище для нашого регіону.

Перелітна сарана – це вид наш, місцевий, не екзотичний, ніякий не єгипетський, чи будь-який південний,

– пояснив Пушкар.

За словами науковця, особливо сприятливим середовищем для розвитку стадної фази сарани стали райони поблизу Каховського водосховища. Там вона швидко розмножується і масово переміщується, поїдаючи як природні, так і культурні рослини.

"Такі нашестя тривали та триватимуть залежно від того, чи складаються сприятливі фактори", – сказав співрозмовник, нагадавши, що такий наліт сарани трапляється в Україні не вперше.

Тарас Пушкар додав, що в Україні також поширені італійський прус і марокканська сарана. Остання трапляється переважно на сході Причорномор'я, але не фіксується західніше від Криму. До того ж за його словами, очікувати на масові нашестя екзотичних комах наразі не варто.

Раніше повідомлялось, що спершу сарана дісталася Запоріжжя. Далі – окремих територій Дніпропетровщини, Херсонщини та Одещини. Комах помітили навіть відпочивальники на узбережжі Чорного моря.