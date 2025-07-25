Про це розповідає 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA. Сарану продають на онлайн-майданчиках як живий корм, білкову добавку чи наживку – і попит зростає.

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У Запоріжжі заробляють на навалі шкідників

Масове нашестя сарани на півдні України не для всіх стало лихом. У Запоріжжі підприємливі мешканці вирішили монетизувати ситуацію: комаху продають у вигляді живого, сушеного чи навіть замороженого корму. Ціни – від 9 до 15 гривень за штуку. Сарану активно купують для годування рептилій, риболовлі, а також як білкову добавку.

Мешканці Запоріжжя торгують сараною як кормом / Фото: OLX

В оголошеннях продавці з Комунарського та Олександрівського районів зазначають, що продукт доступний лише з самовивозом. Проте попит вже є: сарана несподівано стала "ходовим товаром". У TikTok навіть публікують рецепти: комах сушать, перемелюють у порошок і додають до їжі як джерело білка.

За даними харчових експертів, у 100 грамах сушеної сарани – до 70 грамів білка, що робить її конкурентом м’ясу. Хоча в Україні таке споживання досі виглядає екзотично, тренд на альтернативне харчування у світі цілком може змінити ситуацію.

До слова, за даними Держпродспоживслужби, лише в Комунарському районі Запоріжжя сарана вразила понад 2900 гектарів. У регіоні навіть запровадили особливий режим реагування. Проте для деяких українців ця надзвичайна ситуація стала приводом для стартапу – хтось прибирає сарану з полів, а хтось пакує її у мішки та заробляє.