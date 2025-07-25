Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA. Саранчу продают на онлайн-площадках как живой корм, белковую добавку или наживку – и спрос растет.

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В Запорожье зарабатывают на нашествии вредителей

Массовое нашествие саранчи на юге Украины не для всех стало бедствием. В Запорожье предприимчивые жители решили монетизировать ситуацию: насекомое продают в виде живого, сушеного или даже замороженного корма. Цены – от 9 до 15 гривен за штуку. Саранчу активно покупают для кормления рептилий, рыбалки, а также как белковую добавку.

Жители Запорожья торгуют саранчой как кормом / Фото: OLX

В объявлениях продавцы из Коммунарского и Александровского районов отмечают, что продукт доступен только с самовывозом. Однако спрос уже есть: саранча неожиданно стала "ходовым товаром". В TikTok даже публикуют рецепты: насекомых сушат, перемалывают в порошок и добавляют в пищу как источник белка.

По данным пищевых экспертов, в 100 граммах сушеной саранчи – до 70 граммов белка, что делает ее конкурентом мясу. Хотя в Украине такое потребление до сих пор выглядит экзотично, тренд на альтернативное питание в мире вполне может изменить ситуацию.

К слову, по данным Госпродпотребслужбы, только в Коммунарском районе Запорожья саранча поразила более 2900 гектаров. В регионе даже ввели особый режим реагирования. Однако для некоторых украинцев эта чрезвычайная ситуация стала поводом для стартапа – кто-то убирает саранчу с полей, а кто-то пакует ее в мешки и зарабатывает.