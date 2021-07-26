Бороться с пожарами помогают французы и греки

Власти Италии обратились за помощью в ликвидации лесных пожаров на Сардинии. Франция и Греция отправляют пожарные самолеты.

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"В течение нескольких часов большая территория в провинции Ористано стояла на коленях из-за разрушительного огня", – написал на своей странице в фейсбуке министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

По его словам, властям пришлось эвакуировать сотни людей. Вся территория, в частности, жилища людей, сгорела в неконтролируемом пожаре.

Жуткие последствия пожаров

Местные власти мобилизовали 7 500 пожарных, а также 20 самолетов, в том числе 7 канадеров и 13 вертолетов.



В Италии горят леса / Фото АР

Кристиан Солинас, президент региона Сардиния, описал лесные пожары как "беспрецедентную катастрофу".

Уничтожено 10 тысяч гектаров растительности, сожжены предприятия и дома, уничтожен скот,

– заявил он.

В регионе объявили чрезвычайное положение. Правительство призвали оказать "немедленную финансовую поддержку для восстановления ущерба и помочь пострадавшим общинам возобновить работу".



Из-за пожаров эвакуируют сотни итальянцев / Фото АР